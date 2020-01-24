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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية الأسهم اليابانية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بإعلان نتائج أعمال تفوق التوقعات لكنها سجلت خسائر على الصعيد الأسبوعي.

وتلقت الأسهم اليابانية الدعم من ارتفاع أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية على خلفية تحقيق نتائج أعمال تتجاوز توقعات المحللين عن الربع الرابع من العام الماضي.

ويأتي تعافي البورصة اليابانية بالرغم من تنامي المخاوف بشأن تفشي فيروس الصين "كورونا" والذي تم تشخيصه لأول مرة منذ أقل من شهر، حيث قفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 830 شخصاً وتم إعلان وفاة 25 آخرين.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الفيروس سيستمر في الانتشار مع سفر ملايين الصينيين خلال عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوع.

وفي حين أن أرباح شركات الطيران وشركات السلع الاستهلاكية ستتأثر سلباً من الإصابة بالفيروس لكن في المقابل استفادت شركات الرعاية الصحية وصناع الأدوية من الأزمة.

وبالنسبة للبيانات، فإن النشاط الصناعي في اليابان أبدى تحسناً طفيفاً خلال الشهر الجاري بالقراءة الأولية لكنه مع ذلك لا يزال داخل نطاق الانكماش بتسجيل قراءة دون 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 23827.2 نقطة، بعد أن سجل أدنى إغلاق في أسبوعين أمس الخميس.

وعلى صعيد الأسبوع الجاري، فإن المؤشر الياباني سجل خسائر بنحو 0.9 بالمائة.

كما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند مستوى 1730.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية هامشياً أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.08 مسجلة 109.58 ين.

مباشر (اقتصاد)

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