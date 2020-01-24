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ارتفاع وفيات "كورونا" لـ25 شخصاً بالصين..والصحة العالمية ترفض إعلان الطوارئ

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ارتفاع وفيات "كورونا" لـ25 شخصاً بالصين..والصحة العالمية ترفض إعلان الطوارئ ارتفاع وفيات "كورونا" لـ25 شخصاً بالصين..والصحة العالمية ترفض إعلان الطوارئ

مباشر: ارتفعت حالات الوفيات جراء فيروس "كورونا" في الصين إلى 25 شخصاً، مع إصابة مئات الأشخاص، لكن مع ذلك رفضت منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ عالمية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الخميس، إن ما يصل إلى 25 شخصاً توفي بسبب فيروس "كورونا" سريع الانتشار.

كما أوضحت أنه تم التأكد من إصابة 830 شخص بالفيروس في المجمل.

وكان فيروس "كورونا" شبيه الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول في مدينة "ووهان" الصينية والتي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

وقالت وزارة المالية الصينية إنها خصصت مليار يوان (145 مليون دولار) لدعم مقاطعة هوبي من أجل احتواء الموقف الحالي.

وجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم تأكيد العديد من الحالات المصابة بالفيروس في تايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان، بينما أبلغت كل من الولايات المتحدة وتايوان وسنغافورة عن اكتشاف حالة واحدة مصابة بالفيروس.

لكن أكدت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الجمعة، اكتشاف شخص ثانٍ مصاب بالفيروس.

من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي بالأمس إن تفشي الفيروس لم يشكل بعد وضع يستدعي إعلان حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

وقالت المنظمة العالمية: "هذه حالة طوارئ في الصين، لكنها لم تصبح بعد حالة طوارئ عالمية".

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" خلال المؤتمر أن تقييم المنظمة هو أن تفشي المرض شديد الخطورة في الصين ويوجد مخاطر مرتفعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مباشر (اقتصاد)

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