ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات مخزونات الخام الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية تصل إلى 5 بالمائة.

وتلقى الذهب الأسود بعض الدعم بسبب انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كما استقر الإنتاج الأمريكي عند مستوى قياسي، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

لكن على صعيد الأسبوع الجاري، فإن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل خسائر بنحو 5 بالمائة وسط مخاوف تفشي "الكورونا" والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على الطلب على الخام إذا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.

وتصاعدت المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في الصين والذي تسبب في وفاة 25 شخصاً حتى الآن، كما أثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والأفاق الاقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس أن صادرات الهند من الوقود المكرر ارتفعت بنسبة 24.2 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي إلى 6.46 مليون طن، وهو أسرع نمو منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

كما أظهرت بيانات صادرة بالأمس عن إدارة الجمارك العامة في الصين، أن صادرات البنزين شهدت قفزة بنحو 27 بالمائة خلال عام 2019، لتصل إلى 16.37 مليون طن.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 55.86 دولار للبرميل.

كما ارتفعت سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 62.36 دولار للبرميل.

ويتجه خامي "برنت" و"نايمكس" إلى تسجيل خسائر بنحو 4 بالمائة و5 بالمائة على الترتيب خلال الأسبوع الجاري.