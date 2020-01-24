أخبار عاجلة

أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
هنا| الحلقة كاملة | 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - د. مروة الدالي تروي تفاصيل مبادرة " وقفية المعادي " لتنشيط المشروعات الصغيرة -
مروان الأحمدي: المرأة مهما بلغت في الفكر والقدرة تحتاج إلى أن تشعر بضعفها أمام رجل سوي تلجأ إليه -
وزارة البيئة تطلق بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني -
عرض نفسه للموت.. أب شجاع يحمي ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية -
لقطات جديدة لطائرة ركاب إيرانية انحرفت عن المدرج -
موجز أخبار الخامسة مساء يوم 27 يناير -
السفيرة عزيزة - الراجل طوع مراته .. هل بتكون حياة ناجحة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الإمارات العربية

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته

Google+ Print
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته
أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في مؤتمر صحفي على هامش الملتقى الدولي الرابع للاستمطار؛ في أبوظبي اليوم أنه سيتم افتتاح باب تقديم مقترحات مشاريع برنامج المنح في دورته الرابعة رسمياً في مطلع عام 2021، وسيستهدف مجالات بحثية جديدة وفقاً للهيكل الجديد ومعايير التقييم الجديدة للبرنامج التي سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري
كما كشف البرنامج خلال الملتقى النقاب عن نتائج مشاريع بحوث تحسين الأمطار التي جرى تنفيذها من قبل الحاصلين على منحة البرنامج في دورته الثانية.
وضمت قائمة الحاصلين على منحة البرنامج كلاً من الدكتور بول لوسون، الباحث العلمي المعروف في شركة "سبيك" المتحدة، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ والبروفيسورة هانيلو كورهونين، رئيسة مجموعة نمذجة الغلاف الجوي والمحيط في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي؛ البروفيسور جايلز هاريسون، أستاذ فيزياء الغلاف الجوي في قسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في سياق تعليقه: "لقد حققت المشاريع الحاصلة على المنح والمدعومة من قبل البرنامج إنجازات مهمة في دفع علوم الاستمطار وعمليات تلقيح السحب قدماً. وإننا نتطلع في الدورة الجديدة لتلقي مقترحات مشاريع مبتكرة قادرة على إحداث أثر تحولي في علوم الاستمطار على الصعيد العالمي".
هذا وحمل مشروع البروفيسورة كورهونين عنوان "تحسين عمليات تلقيح السحب في استراتيجيات الاستمطار"، وعمل على تطوير مجموعة بيانات شاملة لخصائص الهباء الجوي نعمل على قياس تشتت الضوء والإنحراف "والهالة الضوئية" بالإضافة إلى جهاز عدد "أنوية التكاثف داخل السحاب" المنشورة في في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل هانيلو وفريق عملها على استخدام نظام المحاكاة لتحديد الظروف المناسبة لتلقيح السحب بمساعدة الأساليب الإحصائية للذكاء الاصطناعي
من جهته عمل البروفيسور هاريسون على مشروع يركز على المفاهيم الكهربائية لتحفيز هطول الأمطار عبر وضع نماذج تطور قطرات المطر المشحونة كهربائياً، حيث قام بتحديد مواقع حملة رحلات الطائرات بدون طيار في عام 2020 بغرض فهم تشكل السحب والضباب في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة. وستدعم نتائج هذا المشروع عمليات تلقيح السحب استناداً إلى القياسات الكهربائية للسحب.
بدوره عمل الدكتور لوسون على مشروع لتحديد أنواع السحب الركامية المناسبة للاستمطار، وستسهم نتائج هذا المشروع في تحديد فوائد التلقيح الاسترطابي ودوره في وضع مخطط للقياسات الفيزيائية الدقيقة للسحب عن طريق التحفيز وذلك بالتعاون مع مركز علوم بحوث الغلاف الجوي في كولورادو.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته

Azur Drones تُطلق (Skeyetech) طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار في الشرق الأوسط

Azur Drones تُطلق (Skeyetech) طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار في الشرق الأوسط