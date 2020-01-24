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إنفوجرافيك.. ترتيب الدول العربية بمؤشر مدركات الفساد لعام 2019

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الرياض – مباشر: سجلت العديد من الدول العربية تقدما بمؤشر مدركات الفساد لعام 2019، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الشافية الدولية.

وكانت دولة الإمارات الأقل فساد، بحسب المؤشر، بحصولها على 71 نقطة على المؤشر الذي يتكون من 100 نقطة لتتقدم بذلك مركزين عن عام 2018 عندما كانت بالمرتبة الـ23 عالميا، وحققت  تقدما بواقع 3 مراكز.

وتقدمت المملكة العربية بواقع 7 مراكز، والبحرين بـ 22 مركزا عن العام السابق، ولكنها جاءت في المرتبة الـ77 عالميا ضمن 180 دولة يشملها المؤشر.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أبرز الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد للعام 2019:



ترشيحات:

الإمارات الأولى عربياً بالشفافية ومكافحة الفساد.. والسعودية بالمركز الرابع بـ2018

السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019..وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

الكويت التاسعة عربياً بمؤشر مكافحة الفساد لعام 2019

قطر بالمركز الـ30 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد

الشفافية الدولية: العالم يفشل في إنهاء الفساد.. والمال السياسي يتحكم

وزير الطاقة: السعودية لاعب مسؤول بتأمين إمدادات الطاقة للعالم

وزير الصناعة السعودي: المملكة تفتتح نحو 70 مصنعاً شهرياً

وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية

 

مباشر (اقتصاد)

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