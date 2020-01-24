إنفوجرافيك.. ترتيب الدول العربية بمؤشر مدركات الفساد لعام 2019

الرياض – مباشر: سجلت العديد من الدول العربية تقدما بمؤشر مدركات الفساد لعام 2019، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الشافية الدولية.

وكانت دولة الإمارات الأقل فساد، بحسب المؤشر، بحصولها على 71 نقطة على المؤشر الذي يتكون من 100 نقطة لتتقدم بذلك مركزين عن عام 2018 عندما كانت بالمرتبة الـ23 عالميا، وحققت تقدما بواقع 3 مراكز.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بواقع 7 مراكز، والبحرين بـ 22 مركزا عن العام السابق، ولكنها جاءت في المرتبة الـ77 عالميا ضمن 180 دولة يشملها المؤشر.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أبرز الدول العربية على مؤشر مدركات الفساد للعام 2019:







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