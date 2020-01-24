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أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

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أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمراً ملكيّاً بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسا تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويأتي هذا القرار بعد تعيينه عام 2018 ليشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.
وشغل الرشيد على امتداد مسيرة المهنية أدواراً قياديةً متعددة في مؤسسات رئيسية بالقطاعين العام والخاص في المملكة. وتولّى بين يناير 2008 وسبتمبر 2018 منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور المدرج في البورصة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتُعدّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أول مدينة تم تأسيسها في موقع جديد مدرجة في البورصة بالعالم، وواحدةً من أكبر المشاريع التي يقودها القطاع الخاص عالمياً. وتقع المدينة على ساحل البحر الأحمر للملكة وتغطي مساحة قدرها 181 كيلومتر مربع، وتتمتّع المدينة بمزايا الاستدامة الحضرية والبيئية المتقدّمة. وخلال فترة عمله لدى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قاد عملية تطوير ميناء الملك عبدالله الذي يُعتبر أول ميناء خاص في المنطقة وأحد أكبر 100 ميناء في العالم. وأسّست أكثر من 120 شركة محلية ودولية قاعدة مؤسسية أو صناعية لها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ما يُكسب المدينة صفة مركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية والصناعية. وبالتزامن مع ذلك، تولى الرشيد تطوير العديد من المشاريع السكنية والخدمية والترفيهية لتحويل المدينة الاقتصادية إلى وجهة سياحية وسكنية جذابة ومتكاملة.
وشغل الرشيد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، كما عمل لصالح أرامكو حيث قاد العديد من المبادرات المالية المؤسسية.
وبالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس تنفيذيّ للهيئة الملكية لمدينة الرياض، سيواصل فهد الرشيد مهامه بصفته:
• نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال – الأولى من نوعها في المملكة- التي تهدف إلى أن تكون حاضنةً وجهةً تدريبيةً لرواد الأعمال وقادة المستقبل في عدد من القطاعات الرئيسية (القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني). وتتضمن قائمة مُؤسسي هذه الكلية كلاً من مؤسسة "مسك الخيرية"، و كلية "بابسون" العالمية وشركة "لوكيد مارتن"؛
• مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر غير الربحية التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، وتهدف لدعم حركة التجارة على امتداد منطقة البحر الأحمر؛
• عضو مجلس إدارة مؤسسة المدن الجديدة "نيو سيتيز فاونديشن" (وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها)؛
• عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية؛ وميناء الملك عبدالله؛ وهيئة حي السفارات في الرياض
وحصل الرشيد على لقب القائد العالمي الشاب في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2011.
ويحمل الرشيد درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة أعمال من كلية ستانفورد للأعمال. وهو خريج برنامج الإدارة المتقدمة في التطوير العقاري في كلية التصميم بجامعة هارفرد.

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