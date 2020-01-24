أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمراً ملكيّاً بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسا تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويأتي هذا القرار بعد تعيينه عام 2018 ليشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمراً ملكيّاً بتعيين فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيسا تنفيذيّاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويأتي هذا القرار بعد تعيينه عام 2018 ليشغل منصب مستشار في الديوان الملكي.