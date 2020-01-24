أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا

أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مبنى مكاتب بمواصفات عالية من الفئة (أ) في مدينة لاهاي في هولندا، حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها. هذا وقد تم بناء هذا العقار في عام 2000 كمقر رئيسي لمركز الأبحاث الهولندية NWO و هى إدارة تابعة للحكومة الهولندية. كما يتمتع المبنى ببيئة عمل حديثة وعالية الجودة مؤلفة من مساحة مكاتب إجمالية 13635 متر مربع ويقع في وسط مدينة لاهاي في هولندا.
والجدير بالذكر بأنه تم شراء هذا العقار في نوفمبر 2017 بهدف تحقيق توزيعات نقدية بنسبة 8.00%سنويا تدفع شهرياً للمستثمرين، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي على الاستثمار بنسبة تقارب 10% سنوياً. وقامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار حيث أثمرت هذه الصفقة الناجحة عن سعر بيع جذاب ومميز لمستثمري أرزان ثروات حيث بلغ إجمالي العائد الداخلي على الاستثمار نسبة 13.50% متضمناً التوزيعات النقدية بنسبة 8% مدفوعة شهرياً للمستثمرين.
علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:
" نحن سعداء لقدرتنا على تقديم الاستشارة لعملائنا لهذا التخارج و تحقيق عوائد للمستثمرين تتجاوز التوقعات الأولية، كما أود أن أهنئ مستثمرينا الكرام الذين وضعوا ثقتهم في شركة أرزان ثروات واستثمروا في عقار NWO. إن هذا التخارج يعكس الاختيار الجيد للأصول ومقدرة أرزان ثروات على تقديم استثمارات بعوائد أعلى من المتوسط ومخاطر أقل. إن جميع التخارجات الإحدى عشر التي تمت منذ تأسيس أرزان ثروات تثبت أن العملاء الذين قاموا بتنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار بكافة هذه الصفقات التي تم التخارج منها حتى الآن قد استفادوا من استراتيجية أرزان ثروات المحافظة والحذرة، فالعميل الذي استثمر في كافة الاستثمارات قد حقق معدل عائد داخلي على استثماراته بنسبة تقارب 13.84% سنوياً و متوسط عائد شهري يساوي 8.32% سنوياً وذلك بعد خصم قيمة الضرائب والرسوم. إننا دائماً نشجع عملاءنا على تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في بلدان رئيسية ومستقرة ، بالإضافة الى تنويع العملات وذلك من أجل حماية ثرواتهم والحفاظ عليها على المدى الطويل ، وتحقيق عوائد مثالية بمخاطر قليلة على مستوى المحفظة".