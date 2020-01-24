أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من عقار في هولندا

أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مبنى مكاتب بمواصفات عالية من الفئة (أ) في مدينة لاهاي في هولندا، حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها. هذا وقد تم بناء هذا العقار في عام 2000 كمقر رئيسي لمركز الأبحاث الهولندية NWO و هى إدارة تابعة للحكومة الهولندية. كما يتمتع المبنى ببيئة عمل حديثة وعالية الجودة مؤلفة من مساحة مكاتب إجمالية 13635 متر مربع ويقع في وسط مدينة لاهاي في هولندا.

أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مبنى مكاتب بمواصفات عالية من الفئة (أ) في مدينة لاهاي في هولندا، حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها. هذا وقد تم بناء هذا العقار في عام 2000 كمقر رئيسي لمركز الأبحاث الهولندية NWO و هى إدارة تابعة للحكومة الهولندية. كما يتمتع المبنى ببيئة عمل حديثة وعالية الجودة مؤلفة من مساحة مكاتب إجمالية 13635 متر مربع ويقع في وسط مدينة لاهاي في هولندا.