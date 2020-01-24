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إيرادات وأرباح "إنتل" تتجاوز التقديرات في الربع الأخير من 2019

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إيرادات وأرباح "إنتل" تتجاوز التقديرات في الربع الأخير من 2019 إيرادات وأرباح "إنتل" تتجاوز التقديرات في الربع الأخير من 2019

مباشر: تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "إنتل" توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي بدعم عائدات مراكز البيانات.

وأظهر تقرير نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بلغ 6.91 مليار دولار (1.58 دولار للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 5.19 مليار دولار (1.12 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 1.52 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل تقديرات عند 1.25 دولار للسهم.

وكشفت الشركة الأمريكية عن تحقيق إيرادات بقيمة 20.20 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع 18.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "إنتل" سوف تبلغ 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وارتفعت إيرادات أعمال مراكز البيانات بنحو 19 بالمائة إلى 7.2 مليار دولار خلال الربع الأخير مقارنة مع تقديرات عند 6.39 مليار دولار.

وفي إجمالي 2019، حققت الشركة الأمريكية إيرادات بقيمة 71.96 مليار دولار مقارنة مع 70.84 مليار دولار في 2018.

فيما سجلت "إنتل" أرباحاً سنوية عند 21.04 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 21.05 مليار دولار في 2018.

وعند ختام جلسة اليوم، ارتفع سهم "إنتل" بنحو 0.9 بالمائة عند 63.32 دولار بنهاية الجلسة، كما صعد بأكثر من 7 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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