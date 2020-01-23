محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً جديداً مع تركيز المستثمرين على تطورات فيروس "كورونا" ونتائج الأعمال.

وغلب الارتفاع على "وول ستريت" في نهاية التعاملات بعد شهدت خسائر في خلال الجلسة على خلفية مخاوف انتشار فيروس "كورونا" من الصين ليصبح وباءً عالمياً مما سيؤثر على النمو الاقتصادي مع إمكانية إصدار تحذيرات بشأن السفر.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ عالمية بشأن فيروس "كورونا" مما ساهم في هدوء المخاوف.

وتستمر الشركات الأمريكية في الكشف عن نتائج أعمالها حيث أبلغت "بروكتر آند جامبل" عن أرباح بأكثر من التوقعات في حين فشلت المبيعات في الوفاء بالتقديرات.

وفي سياق منفصل، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة كما أبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.09 بالمائة إلى 29160 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة إلى 3325 نقطة، فيما زاد "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 9402 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.688.