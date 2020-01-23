أخبار عاجلة

أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
هنا| الحلقة كاملة | 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - د. مروة الدالي تروي تفاصيل مبادرة " وقفية المعادي " لتنشيط المشروعات الصغيرة -
مروان الأحمدي: المرأة مهما بلغت في الفكر والقدرة تحتاج إلى أن تشعر بضعفها أمام رجل سوي تلجأ إليه -
وزارة البيئة تطلق بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني -
عرض نفسه للموت.. أب شجاع يحمي ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية -
لقطات جديدة لطائرة ركاب إيرانية انحرفت عن المدرج -
موجز أخبار الخامسة مساء يوم 27 يناير -
السفيرة عزيزة - الراجل طوع مراته .. هل بتكون حياة ناجحة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

Google+ Print
محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق محدث.. "ناسداك" يرتفع لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً جديداً مع تركيز المستثمرين على تطورات فيروس "كورونا" ونتائج الأعمال.

وغلب الارتفاع على "وول ستريت" في نهاية التعاملات بعد شهدت خسائر في خلال الجلسة على خلفية مخاوف انتشار فيروس "كورونا" من الصين ليصبح وباءً عالمياً مما سيؤثر على النمو الاقتصادي مع إمكانية إصدار تحذيرات بشأن السفر.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ عالمية بشأن فيروس "كورونا" مما ساهم في هدوء المخاوف.

وتستمر الشركات الأمريكية في الكشف عن نتائج أعمالها حيث أبلغت "بروكتر آند جامبل" عن أرباح بأكثر من التوقعات في حين فشلت المبيعات في الوفاء بالتقديرات.

وفي سياق منفصل، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة كما أبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.09 بالمائة إلى 29160 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1 بالمائة إلى 3325 نقطة، فيما زاد "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 9402 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.688.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

حجم السندات العالمية سالبة العائد يرتفع بأكبر وتيرة منذ 2016

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

الشورى السعودي يقر تعديل الإجراءات الجزائية.. ويؤجل نظام البيئة

الشورى السعودي يقر تعديل الإجراءات الجزائية.. ويؤجل نظام البيئة