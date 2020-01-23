إنتاج النفط في الولايات المتحدة يستقر عند مستوى قياسي

مباشر - سالي إسماعيل: استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي، مع بقاء الصادرات الأمريكية من الخام قرب 3.5 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير الأسبوع الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن إنتاج الولايات المتحدة النفطي استقر عند 13 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 17 يناير/كانون الثاني ليظل عند أعلى مستوى في تاريخه، وهي نفس مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة إلى الصادرات الأمريكية من النفط، فتراجعت إلى 3.414 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي وهو مستوى أقل بنحو 67 ألف برميل يومياً مقارنة مع الأسبوع السابق له.

كما هبطت وادرات النفط الأمريكي بنحو 120 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنقضي مسجلة 6.432 مليون برميل يومياً.

ويعني انخفاض واردات النفط الأمريكية بأكثر من الصادرات أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع بنحو 53 ألف برميل يومياً لتسجل 3.018 مليون برميل يومياً.

وبالنظر إلى مخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بنحو 0.4 مليون برميل في الأسبوع المنصرم مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 0.1 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:508 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس/آذار الماضي بنحو 1.9 بالمائة إلى 62 دولار للبرميل.

وعند التسوية هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2 بالمائة مسجلاً 55.59 دولار للبرميل.