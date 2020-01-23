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الجبير: السعودية تشعر بالقلق إزاء سرقة إيران موارد العراق

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الرياض - مباشر: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، أن بلاده تشعر بالقلق إزاء سرقة إيران موارد العراق.

وقال عادل الجبير، في لقاء تليفزيوني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الخميس: "إن تشعر بالقلق بسبب التدخل الإيراني في شئون العراق، وبالقلق نتيجة ما تقوم به إيران من سرقة الموارد العراقية، وحشد إيران المليشيات التابعة لها داخلها".

جاءت تصريحات الجبير، على في ندوة بعنوان الشرق الأوسط غير المستقر، ضمن فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، وفقاً للحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

وأشار الجبير، إلى أن السبب في عدم قدرة العراق على الوقوف على قدميه هو التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية.

وأكد، أن إيران منخرطة في العراق وسوريا ولبنان والبحرين.

وتعليقاً على التصعيد الأخير في المنطقة، صرح الجبير قائلاً: "التصعد يأتي من الجانب الإيراني فالمملكة لم تطلق رصاصة واحدة أو صاروخ ولم تزرع خلايا إرهابية ضد إيران، هذا حدث معنا من جانبهم، لذلك لا يمكن الحديث عن تصعيد من جانبنا".

وطالب الوزير السعودي، المسئولين في إيران بالاهتمام بشعبهم أولاً والخروج من الأراضي العربية واحترام القانون الدولي، مضيفاً  "الإمر متروك للإيرانيين لتحديد ما إذا كانوا يريدون إثار ردة فعل من المجتمع الدولي أم لا".

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