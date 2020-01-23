محدث.. النفط يتراجع 2% ليسجل أدنى تسوية من أواخر نوفمبر

مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في نحو شهرين بفعل مخاوف تضرر الطلب العالمي على الخام وبعد بيانات المخزونات الأمريكية.

وتأثر الذهب الأسود سلباً بفعل مخاوف انتشار فيروس "كورونا" في الصين، حيث أنه قد يؤدي لتقلص الطلب على الخام إذا ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

في حين قلت خسائرها التي وصلت إلى 3 بالمائة خلال الجلسة بعد تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات بالإضافة إلى استقرار الإنتاج الأمريكي من الخام عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 13 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين، والتي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك عالمياً، اليوم أن صادرات البنزين شهدت قفزة بنحو 27 بالمائة خلال عام 2019، لتصل إلى 16.37 مليون طن.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2 بالمائة مسجلاً 55.59 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن سجل مستوى 54.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 62.12 دولار للبرميل.