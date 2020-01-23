الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد كيانات مرتبطة بإيران

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شخصين و6 كيانات منهم 4 شركات ساعدت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للدولة فى تصدير سلع بملايين الدولارات فى انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها فرضت عقوبات على شركتي "تريليانس" للبتروكيماويات و"سيج إنرجي" ومقرهما هونج كونج ، وشركة "بيكفيو" القائمة في الصين بالإضافة إلى "بينيثكو" ومقرها دبي.

ومن شأن العقوبات أن تجمد جميع الأصول التي تحتفظ بها الشركات في الولايات المتحدة، وتمنع عمومًا الشركات والأفراد الأمريكين من التعامل معهم، وفقاً للبيان.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين آخريتين وهما "جياشيانج للصناعة في هونج كونج المحدودة و"شاندونج أويوانجوا"، إلى جانب شخصين وهما "علي باياندريان" و"تشيتشينج وانج" لهما علاقة بالشركات التي تساعد إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية تصاعد التوترات بينهما بعد مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني".