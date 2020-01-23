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السعودية ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من السودان

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 الرياض- مباشر: قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، إنها رفعت الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للأمراض بالخرطوم.

وأضافت الوزارة في بيان صادر، اليوم الخميس، أن رفع الحظر عن السودان جاء وفقاً للاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة، والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت، أنها تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.

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