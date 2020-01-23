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محدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في أسبوعين

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محدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في أسبوعين محدث.. الذهب يسجل أعلى تسوية في أسبوعين

مباشر: ارتفعت  الذهب بأكثر من 8 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع مخاوف تفشي فيروس "كورونا" الأمر الذي يعزز الطلب على الملاذ الآمن.

ويأتي صعود المعدن النفيس مع خسائر الأسهم العالمية وعوائد السندات على خلفية مخاوف انتشار فيروس "كورونا" في الصين، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 500 شخص ووفاة 17 آخرين.

ولكن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حالة طوارئ في الصين فقط، مشيرةً إلى أنه لم يرق إلى إعلان حالة طوارئ عالمية حتى الآن.

وظلت حالة من القلق تسيطر على المستثمرين خوفاً من انتشار الفيروس في الوقت الذي تستعد فيه الصين للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة نهاية هذا الأسبوع، وهي فترة ذروة الطلب على السفر والذهب.

ومن ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية للمعدن الأصفر تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار مسجلاً 1565.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 7 يناير/كانون الثاني، بعد أن كان متراجعاً عند 1551.30 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1561.86 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.726.

مباشر (اقتصاد)

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