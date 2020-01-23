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محدث.. اليورو يُعمق خسائره بعد قرار المركزي الأوروبي وتصريحات "لاجارد"

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محدث.. اليورو يُعمق خسائره بعد قرار المركزي الأوروبي وتصريحات "لاجارد" محدث.. اليورو يُعمق خسائره بعد قرار المركزي الأوروبي وتصريحات "لاجارد"

مباشر: عمق اليورو خسائره خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي والإعلان عن بدء مراجعة الاستراتيجية الخاصة بالبنك.

وفي الاجتماع الأول لهذا العام، صوت مجلس المحافظين في المركزي الأوروبي على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي على الودائع عند -0.5 بالمائة، متماشياً مع توقعات السوق.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيتم بدء أول مراجعة لاستراتيجية البنك منذ 2013، ليحدد ما إذا كان هدف التضخم لا يزال مناسبًا.

ومن جانبها أكدت "كريستين لاجارد" إلى تراجع حدة المخاطر على منطقة اليورو مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة لا يزال يشكل عقبة أمام زخم النمو.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن استقرار ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1053 دولار.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.8433 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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