إليك النظرة الأولى لنظام أندرويد على هاتف مايكروسوفت الثنائي الشاشة

كشفت شركة مايكروسوفت عن هاتفها الذكي الثنائي الشاشة (سيرفس دوو) Surface Duo خلال حدث للعتاد خاص بها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكنها لم تتيح الفرصة لرؤية كيفية عمل نظام أندرويد عليه.

وجاء (سيرفس دوو) مع شاشتين بقياس 5.6 بوصات ودقة 1350×800 بكسل لكل منهما، ويصبح قياسهما معًا 8.3 بوصات حين فتحه، ولم يكن من الممكن رؤية كيف يبدو أندرويد عليه، ولكن الشركة الأمريكية نشرت الآن محاكي أندرويد للمطورين.

ونشر مطورون على الإنترنت مقاطع فيديو تكشف عن آلية عمل نظام أندرويد على أول هاتف ثنائي الشاشة من شركة مايكروسوفت. وفي مقطع فيديو مدته نحو دقيقتين، يمكن رؤية كيفية فتح التطبيقات وإعدادات أندرويد على شاشتي الهاتف، وتتيح مايكروسوفت للمستخدمين نقل التطبيقات بين الشاشتين.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وفي حين أن التطبيقات وقوائم الإعدادات تفتح ملء الشاشة، يمكن للمستخدمين رؤية كيف أتاحت مايكروسوفت انحسار التطبيقات المثبتة على الشاشة الرئيسية لأندرويد عبر الشاشتين. وعند فتح أي تطبيق، فإن التطبيقات تنتقل فورًا إلى الشاشة الأخرى، الأمر الذي يسمح بفتح المزيد من التطبيقات في أي وقت.

وعندما كشفت مايكروسوفت عن هاتف (سيرفس دوو)، قالت: إنه سوف يُتاح نهاية العام الحالي، وذلك بغية جذب المطورين، لأنها تعمل أن الهاتف لن يحقق نجاحًا ما لم يوفر ما يحتاجه المستخدمون من التطبيقات، لذا يأتي إطلاق محاكي أندرويد الآن بغية تشجيع المطورين على بناء تطبيقات محسنة للعمل مع شاشتي الهاتف.

ويمكن للمطورين تنزيل محاكي أندرويد من موقع مايكروسوفت، والبدء ببناء التطبيقات لهاتف (سيرفس دوو). وتعتزم الشركة إطلاق محاكٍ شبيه للحواسيب الثنائية الشاشة – بما في ذلك حاسوبها (سيرفس نيو) Surface Neo – التي ستعمل بنظام (ويندوز 10إكس) Windows 10X الشهر المقبل.

هذا ويُتوقع أن تعلن مايكروسوفت عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالهواتف والحواسب الثنائية الشاشة خلال مؤتمر المطورين الخاص بها Build المتوقع في شهر أيار/مايو القادم.