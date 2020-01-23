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تيليجرام تدعم أخيرًا إجراء مسابقات على غرار “من سيربح المليون”

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تيليجرام تدعم أخيرًا إجراء مسابقات على غرار “من سيربح المليون” تيليجرام تدعم أخيرًا إجراء مسابقات على غرار “من سيربح المليون”

أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام اليوم الخميس عن إطلاق ثلاثة أنواع جديدة من استطلاعات الرأي Polls، بالإضافة إلى بعض التحسينات الأخرى.

وقالت تيليجرام في تدوينة: “منذ إضافة استطلاعات الرأي أول مرة للمجموعات والقنوات، فقد استُخدمت لكل شيء من تقرير مكان تناول الغداء إلى تنظيم المظاهرات التي لا قائد لها. اليوم نوسع مجموعة الإمكانات بثلاثة ألوان جديدة من استطلاعات الرأي على تيليجرام”.

كانت تصويتات تيليجرام في السابق جميعها سرية. ولكن مع التحديث الجديد أصبح التطبيق يدعم (الأصوات المرئية) Visible Votes، إذ يمكن لمنشئ التصويت إظهار أسماء أصحاب الأصوات لجميع الأعضاء في المجموعة. ومع ذلك، ما يزال بإمكان المستخدمين إنشاء تصويتات مجهولة الأصوات.

ويأتي التحديث الجديد مع دعم إضافة (الأجوبة المتعددة) Multiple Answers إلى استطلاعات الرأي على تيليجرام، كما أنه يدعم (وضع الاختبار) Quiz Mode الذي يتيح إجراء اختبارات شبيهة بمسابقات (من سيربح المليون) الشهيرة، إذ سيكون هناك إجابة صحيحة واحدة.

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ويمكن إنشاء استطلاعات الرأي في المجموعات والقنوات، وذلك من خيار Poll في قائمة المرفقات، حيث يمكن للمستخدمين كتابة السؤال، وخيارات الأجوبة، ثم اختيار الوضع الذي يناسب التصويت.

وبالإضافة إلى أنواع التصويت الجديدة، أعلنت تيليجرام عن إضافة إعدادات بصرية جديدة للتطبيق، تتيح للمستخدمين تعديل مظهر فقاعات الرسائل في الإعدادات. كما أصبح التطبيق يدعم إظهار تقدم رفع الملفات وتنزيلها على نظام أندرويد، وذلك على غرار ما هو متاح مسبقًا لمستخدمي نظام (آي أو إس) من آبل.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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