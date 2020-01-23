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لأول مرة بالشرق الأوسط.. الرياض تستضيف القمة العالمية للاستثمار الأجنبي

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الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية عن استضافة العاصمة الرياض القمة العالمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "أنها ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعلنان عن شراكتهما لتنظيم القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض".

وتابعت: أن الرياض "ستكون أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذه القمة".

ونوهت الهيئة، إلى أن ذلك جاء على هامش حفل عشاء سعودي لدعم الاستثمار في المملكة خلال فاعليات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

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