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رئيس "جي.بي.مورجان": الاشتراكية تؤدي إلى تآكل المجتمع

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رئيس "جي.بي.مورجان": الاشتراكية تؤدي إلى تآكل المجتمع رئيس "جي.بي.مورجان": الاشتراكية تؤدي إلى تآكل المجتمع

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان" إن الاشتراكية قد فشلت في أي مكان تمت تجربتها فيه، معتبراً انها تؤدي في النهاية إلى "تآكل المجتمع".

وأضاف "جيمي ديمون" خلال تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكي، أمس الأربعاء: "معظم الشركات المملوكة للدولة لا تقوم بعمل جيد بشكل خاص، هذا لا يعني أن الرأسمالية مثالية، وأن كل شركة عامة مثالية، لكن هناك عيوب".

ومع وجود السناتور "بيرني ساندرز" الاشتراكي الديمقراطي بين قادة الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الحزب الديمقراطي وغيره ممن يتبنون أفكارًا متشابهة، قال رئيس أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن فكرة سيطرة الاشتراكية على وسائل الإنتاج ستكون ضارة بالولايات المتحدة.

وقال "ديمون" إنه لا يريد مخاطبة أي مرشحين محددين، لكنه قال إن الحكومات الاشتراكية قامت تقليدياً بعمل ضعيف بتخصيص رأس المال وانتهى الأمر بدعم المساعي السياسية الشعبية ومشاريع لا قيمة لها.

وأضاف ديمون: "إنهم بحاجة إلى إصلاح مدارس المدينة الداخلية والبنية التحتية والرعاية الصحية، يمكننا إصلاح جميع هؤلاء في مجتمع رأسمالي.

مباشر (اقتصاد)

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