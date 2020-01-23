أخبار عاجلة

النجم حكيم يبدع في غناء أغنية "الراجل الصح" في احتفالية "مصرنا" -
أعراض الإصابة بمرض القلب.. معلومات طبية يجب أن تعرفها -
العميد السابق لمعهد القلب: ٣٠٠ ألف أمريكي يموتون في السنة بالسكتة القلبية وفي مصر ١٠٠ ألف -
مقتل 3 مدنيين في قصف روسي جديد على " خفض التصعيد" في سوريا -
يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر كورة اون لاين .. الجولة قبل الأخيرة دوري أبطال افريقيا -
انفجار في مبنى صناعي بمدينة هيوستن الأمريكية -
عمان.. احتجاجات على اتفاقية الغاز مع إسرائيل -
وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع -
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية -
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصحة السعودية: لم نرصد أي حالات لفيروس كورونا "حتى الآن"

Google+ Print

 

الرياض - مباشر: أكدت وزارة الصحة -ممثلة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها- عدم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية حتى الآن".

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في وقت سابق من اليوم، أن حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا الجديد" ارتفعت إلى 571 شخصا في مختلف مناطق ومقاطعات الصين وذلك حتى نهاية يوم أمس الأربعاء.

وأضافت اللجنة، أنه تم الإبلاغ عن 393 حالة إصابة مشتبه بها مبينة أن حالات الالتهاب الرئوي سببت وفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين منذ ظهور الفيروس بمدينة "ووهان" مطلع يناير/كانون الجاري مشيرة إلى أن أعمار المتوفيين تتراوح بين 48 و89 عاما.

ودعت الكويت رعاياها في الصين، اليوم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس "كورونا الجديد" في عدد من المدن والمقاطعات.

وعلى خلفية انتشار الفيروس "كورونا"، نوهت مؤسسة مطارات دبي إلى اتخاذ إجراءات في عدد من المطارات حول العالم، لتمتثل لتوجيه صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

فيما أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية خلو البلاد من أي إصابات بمرض "كورونا" الصيني.

ترشيحات

الناصر: "2019 مرحلة تاريخية تعني الكثير لأرامكو السعودية" وزير الطاقة: السعودية لاعب مسؤول بتأمين إمدادات الطاقة للعالم "كيان السعودية" تتحول للخسائر بعام 2019 بضغط نتائج الربع ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين