الصحة السعودية: لم نرصد أي حالات لفيروس كورونا "حتى الآن"

الرياض - مباشر: أكدت وزارة الصحة السعودية -ممثلة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها- عدم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية حتى الآن".

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في وقت سابق من اليوم، أن حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا الجديد" ارتفعت إلى 571 شخصا في مختلف مناطق ومقاطعات الصين وذلك حتى نهاية يوم أمس الأربعاء.

وأضافت اللجنة، أنه تم الإبلاغ عن 393 حالة إصابة مشتبه بها مبينة أن حالات الالتهاب الرئوي سببت وفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين منذ ظهور الفيروس بمدينة "ووهان" مطلع يناير/كانون الجاري مشيرة إلى أن أعمار المتوفيين تتراوح بين 48 و89 عاما.

ودعت الكويت رعاياها في الصين، اليوم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس "كورونا الجديد" في عدد من المدن والمقاطعات.

وعلى خلفية انتشار الفيروس "كورونا"، نوهت مؤسسة مطارات دبي إلى اتخاذ إجراءات في عدد من المطارات حول العالم، لتمتثل لتوجيه صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

فيما أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية خلو البلاد من أي إصابات بمرض "كورونا" الصيني.

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