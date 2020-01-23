رئيس"دويتشه بنك": المركزي الأوروبي أضاع فرصة الخروج من الفائدة السالبة

مباشر: قال الرئيس التنفيذي في "دويتشه بنك" إن المركزي الأوروبي أضاع فرصة للخروج من معدلات الفائدة السالبة عندما كان الاقتصاد قوياً.

وأضاف "كريستيان سوينج" رئيس أكبر بنك في ألمانيا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا ،اليوم الخميس، أن تخفيض معدلات الفائدة دون الصفر كان أمراً صحيحاً بعد أزمة منطقة اليورو اليورو لحماية العملة.

لكنه أضاف أنه كلما استمرت المعدلات المنخفضة والسالبة، زادت الفجوة بين الشركات والمستثمرين الذين يستفيدون من الاقتراض الرخيص وأولئك الذين يرون مدخراتهم التقاعدية تتآكل.

وانضم رئيس "دويتشه بنك" إلى عدد كبير من المديرين التنفيذيين في انتقاد صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، معتبرين أن الفائدة السالبة تسبب آثار جانبية خطيرة على القطاع المصرفي والاستقرار المالي وتزيد حدة تفاوت الثروة بين الأغنياء والفقراء.

وقرر بنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع كما هي دون تغيير عند مستوى 0.00 و0.25 و-0.50 بالمائة على الترتيب.

وكان المركزي الأوروبي قد خفض معدل الفائدة أدنى الصفر في عام 2014، قبل أن يعمق الفائدة السالبة في العام الماضي إلى - 0.5 بالمائة، في مسعى لتحفيز الإقراض والإنفاق في منطقة اليورو.