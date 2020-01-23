محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع التطورات الاقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية وترقب تطورات تفشي فيروس "كورونا".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

كما جاء ارتفاع العملة الأمريكية مع تراجع نظيرتها الأوروبية الموحدة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول بالإضافة إلى إعلانه البدء في مراجعة الاستراتيجية الخاصة به لأول مرة منذ 2013.

وأبدت رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" تفاؤلها بشأن أداء اقتصاد منطقة اليورو، مشيرة إلى أن المخاطر السلبية بدأت في التراجع نسبياً.

وعلى صعيد أخر، ستقرر منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم ما إذا كانت ستعلن عن حالة الطوارئ العالمية، بسبب توسع انتشار فيروس كورونا الصيني الذي أودى بحياة 17 شخص حتى الأن، مع مخاوف انتشاره بسبب سفر الصينيين احتفالاً برأس السنة القمرية.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.4 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1047 دولار.

بينما تراجعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط إلى مستوى 109.39 ين.

في حين ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3107 دولار، كما صعد مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9697 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.750.