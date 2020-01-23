ترامب: مؤسس تسلا عبقري يشبه "توماس إديسون"

مباشر: أشاد الرئيس الأمريكي بما اعتبره عبقرية الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون موسك وشبهه بالعالم الأمريكي الراحل توماس إديسون.

وقال الرئيس دونالد ترامب في حوار لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء، إن "موسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس.إكس" هو أحد أعظم العباقره الأمريكيين.

وأضاف: "علينا حماية توماس إديسون وكل هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا بأفكار جديدة، موسك واحد من أذكى الأشخاص في الولايات المتحدة ويجب علينا تشجيع هؤلاء الأشخاص".

وتأتي تعليقات ترامب بشأن "موسك" في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سهم "تسلا" بأكثر من 100 بالمائة منذ أواخر سبتمبر/أيلول مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت القيمة السوقية للشركة 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها.

واسترجع ترامب الأوقات العصيبة التي مرت بها شركة "تسلا"، مشيراً إلى أنهم كانوا يتحدثون عن نهاية الشركة في العام الماضي والآن يتحدثون عن هذه المكاسب العظيمة.

ونجحت شركة تسلا في التحول للربحية في الربع الثالث من العام الماضي، كما حققت معدل قياسي لتسليمات السيارات في أخر 3 أشهر من العام الماضي، مع بدء إنتاج مصنعها الجديد في الصين.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم تسلا بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 566 دولار، بعد أن سجل بالأمس مستوى 582 دولار لأول مرة في تاريخه.