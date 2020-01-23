محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام بعد قرار البنك المركزي

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي ومخاوف تفشي فيروس "كورونا".

وتراجع أسهم الموارد الأساسية بنحو 2.9 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، كما أعلن بدء مراجعة استراتيجية السياسة النقدية لأول مرة منذ 2013.

وأكدت كريستين لاجارد أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة معتدلة، مشيرةً إلى تراجع حدة المخاطر المحيطة به.

ويستمر فيروس "كورونا" الصيني في إثارة مخاوف المستثمرين، مع ارتفاع عدد الوفيات البالغ عددها حتى الآن 17 شخص، وإصابة مئات الأشخاص.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خياراً سوى التفاوض على صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 420.03 نقطة.

فيما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 7507.6 نقطة.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 5971.7 نقطة، كما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 13388.40 نقطة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1047 دولار.