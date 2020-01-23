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البرلمان الروسي يمنح بوتين موافقة على التعديلات الدستورية

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البرلمان الروسي يمنح بوتين موافقة على التعديلات الدستورية البرلمان الروسي يمنح بوتين موافقة على التعديلات الدستورية

مباشر: وافق البرلمان الروس مبدئياً على مجموعة من التغييرات الدستورية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من الرئيس "فلاديمير بوتين" للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

ووصف منتقدو الكرملين التعديلات بأنها محاولة من جانب بوتين لتأمين حكمه على مدى الحياة، لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تسمح له التغييرات بالضبط بذلك.

وصوت البرلمان الروسي على التعديلات بالإجماع اليوم الخميس في أول قراءة من الثلاث قراءات المطلوبة.

وتمنح تعديلات بوتين البرلمان الحق في تعيين أعضاء مجلس الوزراء، لكنهم يركزون في المقام الأول على الحفاظ على سلطات الرئاسة وتعزيزها.

وعندما أعلن الزعيم الروسي عن مقترحاته الأسبوع الماضي واستقالة الحكومة ظهرت تكهنات بأنه قد يستخدمها للانتقال إلى منصب رئيس الوزراء - وهو ما فعله سابقًا عندما تنحى عن منصبه بعد فترتين في عام 2008.

ومن المقرر أن يتم التصويت عل القراءة الثانية لمشروع القانون الدستوري في 11 فبراير/شباط المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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