رئيس البنك المركزي السويسري ينفي التلاعب في سعر العملة

مباشر: نفى رئيس البنك الوطني في سويسرا قيام البنك بالتلاعب في قيمة العملة المحلية للبلاد من خلال مشترياته للعملات الأجنبية.

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري بإدراج سويسرا وغيرها من البلاد في قائمة مراقبة، ما يعني أنه سيتم مراقبة ممارستها في سوق العملات عن قرب.

وقال رئيس البنك المركزي السويسري "توماس جوردان" في تصريحات لوكالة بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس: "نحن لا نتلاعب في العملة، ولكن علينا أن نتدخل لتوجيه الأوضاع النقدية في سويسرا".

وأضاف "جوردان" أن المركزي السويسري لم يستهدف إضعاف الفرنك للحصول على ميزة تنافسية على حساب الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هدف البنك المركزي هو منع العملة من أن تصبح "مرتفعة للغاية".

وقال رئيس البنك المركزي السويسري إن الفرنك لا يزال "مرتفع القيمة بشكل كبير"، ما يجعل من المهم استمرار البنك في سياسته النقدية التيسيرية الحالية المتمثلة في أسعار الفائدة السالبة البالغة -0.75 بالمائة والتدخل في سوق الصرف عند الحاجة.