منوشين:البيت الأبيض يُعد الجولة الثانية من التخفيضات الضريبية لتحفيز النمو

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن البيت الأبيض بدأ العمل على جولة ثانية من التخفيضات الضريبية، رغم استمرار زيادة عجز الموازنة.

وتجاوز عجز الموازنة الأمريكية مستوى تريليون دولار خلال العام الماضي إلى جانب زيادة الدين الحكومي إلى 23 تريليون دولار بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب ودخلت حيز التنفيذ في بداية 2018.

وذكر "ستيفن منوشين" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: "الرئيس دونالد ترامب طلب منا التجهيز لما يسمى بالجولة الثانية للتخفيضات الضريبية التي سوف تركز على الفئة الوسطى بالإضافة إلى بعض المحركات التي سوف تحفز النمو الاقتصادي".

وأكد منوشين أن التخفيضات الضريبية سوف تجلب عوائد تغطي تكاليفها حتى لو كان النمو أقل بكثير من وعود الإدارة الأمريكية التي تتراوح بين 3 بالمائة إلى 4 بالمائة.

وقال منوشين: "ليس هناك شك في أننا نحتاج إلى إبطاء الإنفاق الحكومي، لأنه لا يمكننا السيطرة على العجز المتزايد عند هذه المستويات".