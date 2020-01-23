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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين صعدت مخزونات البنزين الأمريكية في نفس الفترة.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، هبوط مخزونات النفط بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير/كانون الثاني لتتراجع إلى 428.1 مليون برميل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تنخفض بنحو 0.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.7 مليون برميل.

وبحلول الساعة 4:02 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.3 بالمائة ليسجل 61.77 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.6 بالمائة مسجلاً 55.25 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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