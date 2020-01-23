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استقرار ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يناير

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استقرار ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يناير استقرار ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يناير

مباشر: استقرت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو وفقاً للتقديرات الأولية خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو استقر عند -8.1 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، هي نفس مستويات الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سوف تستقر في الشهر الجاري عند نفس مستويات الشهر الأخير من العام الماضي.

كما استقرت ثقة المستهلكين في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي عند -7 نقاط خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر السلبية على اقتصاد منطقة اليورو لا تزال قائمة لكنها أصبحت أقل ظهوراً كما أشارت بيانات أخرى أن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد أوروبي تحسنت لأعلى مستوى منذ 2015.

وبحلول الساعة 3:14 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1063 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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