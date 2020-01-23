مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، عن انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 92 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير/كانون الثاني لتصل إلى 2947 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحليين تشير الى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية ستتراجع بنحو 88 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، كانت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أعلى بمقدار 554 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما كانت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 251 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنقضي مقارنة مع متوسط الخمس سنوات.

وبحلول الساعة 3:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.7 بالمائة لتصل إلى 1.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.