بالصور..الدفاع السعودية تستقبل أولى دفعات الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية

الرياض - مباشر: استقبلت وزارة الدفاع السعودية الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية في ميناء رأس مشعاب العسكري.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى -والتي تتضمن 3 زوارق اعتراضية سريعة فرنسية الصنع- تأتي في إطار التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة CMN الفرنسية تضمنت تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة، جزءاً منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية.

وصرح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال، بأنه مع وضع معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة، يجب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة.

ونوه، بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

وذكر، أنه سيتم استكمال منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة، منوهاً إلى أنها ستساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وسوف تشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

وألمح، إلى أنه خلال الشهر القادم سوف تستقبل القوات البحرية الملكية السعودية عدد من الطائرات العمودية القتالية في الأسطول الشرقي والتي سوف تكون داعمة بشكل كبير للجاهزية القتالية للقوات البحرية.

ترشيحات