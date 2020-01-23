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وزير الطاقة السعودي: كل الخيارات مفتوحة باجتماع "أوبك +" المُقبل

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وزير الطاقة السعودي: كل الخيارات مفتوحة باجتماع "أوبك +" المُقبل وزير الطاقة السعودي: كل الخيارات مفتوحة باجتماع "أوبك +" المُقبل

الرياض- مباشر: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده منفتحة على تخفيضات نفط إضافية في اجتماع "أوبك+" المقبل إن اقتضت الضرورة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي- دافوس 2020، اليوم الخميس: "كل الخيارات مفتوحة في اجتماع "أوبك+" بما فيها تخفيضات إضافي.

توصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

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