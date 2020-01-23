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الولايات المتحدة تعلن قواعد جديدة للحد من "سياحة الإنجاب"

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الولايات المتحدة تعلن قواعد جديدة للحد من "سياحة الإنجاب" الولايات المتحدة تعلن قواعد جديدة للحد من "سياحة الإنجاب"

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة قواعد جديدة قد تجعل من الصعب على الأجانب السفر إليها باستخدام تأشيرات سياحية من أجل الإنجاب.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن القواعد ستصبح سارية المفعول بدءًا من غد الجمعة في محاولة لتقييد "سياحة الإنجاب"، أو ممارسة الإنجاب في الولايات المتحدة من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل.

وقالت الوزارة: "تتناول القاعدة النهائية المخاوف المتعلقة بمخاطر هذا النشاط على الأمن القومي وإنفاذ القانون، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بـ"سياحة الإنجاب" كما يتضح من الملاحقات القضائية الفيدرالية للأفراد والكيانات المتورطين في هذه الصناعة".

وكثيراً ما سعت إدارة إلى الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، وكان الرئيس دونالد ترامب ينتقد بشكل خاص حق المولودين في واشنطن في الحصول على الجنسية.

وتدعو القواعد المسؤولين إلى رفض طلبات التأشيرة للأفراد الذين هدفهم الأساسي هو الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل عند الولادة.

ولا توجد أرقام رسمية توثق عدد الأجانب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة خصيصًا للإنجاب، ولكن قدر مركز دراسات الهجرة أن هناك 33 ألف حالة إنجاب للنساء في البلاد بشكل مؤقت بتأشيرات سياحية بين النصف الثاني من عام 2016 والنصف الأول من عام 2017.

وتعتبر "سياحة الإنجاب" تجارة مربحة في كل من الولايات المتحدة وخارجها حيث تقوم الشركات الأمريكية بإصدار إعلانات وتتقاضى ما يصل إلى 80 ألف دولار لتسهيل هذه الممارسة، حيث توفر غرف فندقية ورعاية طبية.

مباشر (اقتصاد)

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