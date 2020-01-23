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"الحكير" تستحوذ على سلسلة مطاعم ومقاهي بـ340 مليون ريال

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"الحكير" تستحوذ على سلسلة مطاعم ومقاهي بـ340 مليون ريال "الحكير" تستحوذ على سلسلة مطاعم ومقاهي بـ340 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه- الحكير، انتقال ملكية كامل شركة الاتحاد المبتكر المحدودة مقابل سعر شراء 340 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وشركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد)، مملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة، المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس القابضة.

وأشارت في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام تشمل الحصول على موافقات من جهات حكومية ذات علاقة.

وتعمل شركة الاتحاد المبتكر المحدودة في مجال صناعة وخدمات الغذاء من خلال وكالات عالمية، وتقوم الشركة حالياً بإدارة 10 علامات تجارية وأكثر من 200 فرع في المملكة.

وعينت "الحكير" شركة سويكورب مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة مستشاراً قانونياً، وشركة "PWC" للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة.

وتتضمن الصفقة طرفاً ذا علاقة، لأن شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة مملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة، التي تملك أسهماً في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه.

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