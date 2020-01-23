وزير العمل: 8 مليارات ريال قيمة القطاع غير الربحي بالسعودية

الرياض هيثم سليمان: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، إن قيمة القطاع غير الربحي داخل المملكة بلغت خلال العام 2019 نحو 8 مليارات ريال.

وأضاف الراجحي، خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي بالرياض، أن القطاع لا تتعدى مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 1 بالمائة، وتأمل الدولة بأن تصل إلى 5 بالمائة بحلول 2030.

وشدد الوزير، على أهمية القطاع غير الربحي لأي اقتصاد باعتباره القطاع الثالث الموازي لجناحي الاقتصاد (القطاع العام والخاص)، لافتا إلى أن المملكة وخطة 2030 تولي القطاع غير الربحي أهمية خاصة لدوره في خدمة الاقتصاد والمجتمع والمواطنين وهو ما يتضح في حجم التسهيلات والامتيازات.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع عدد الجمعيات غير الربحية بنسبة 40 بالمائة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير، أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً وأن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في خلق الوظائف، بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.

وناقشت جلسة القطاع غير الربحي في المملكة الوضع الراهن للقطاع من خلال استعراض أبرز مكوناته، وجميع الأنظمة والقوانين وآلية استخراج التراخيص اللازمة.

وقدم، خلال الجلسة، أمين عام مؤسسة العنود الخيرية يوسف بن عثمان الحزيم، دراسة بعنوان "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأكد مقدم الدراسة، أنها تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقال الحزيم، إن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2030.

وأكدت الدراسة على أهمية الأدوار التنموية القوية للقطاع غير الربحي التي جعلته معياراً من معايير تقدم الأمم والمجتمعات ومن مقاييس تمدنها وحضارتها وإنسانيتها.

وخلصت الدراسة بعدة توصيات بشأن القطاع غير الربحي أبرزها، بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات والمنظمات القائمة على أمر القطاع غير الربحي في تطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع؛ حتى تكون محفزة للعاملين فيه، وإصدار تقارير دورية معلوماتية عن واقع القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت التوصيات مراعاة تناسب أهداف القطاع مع الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والبنى التحتية، وضرورة إصدار مشروع نظام الشركات غير الربحية لما له من أثر في تطوير القطاع غير الربحي، وزيادة أصوله المالية التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت التوصيات على ضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، واستثمارها استثماراً ملائماً، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة للحفاظ عليها، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع، وذلك من حيث توفير الرواتب والمكافآت المجزية، وتهيئة البيئة الجاذبة للعاملين بالقطاع غير الربحي.

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