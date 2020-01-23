"داو جونز" يهبط 130 نقطة بالمستهل مع مخاوف انتشار "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 130 نقطة مع تركيز المستثمرين على تطورات فيروس "كورونا" ونتائج الأعمال.

ويأتي هبوط "وول ستريت" مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا" من الصين ليصبح وباءً عالمياً مما سيؤثر على النمو الاقتصادي مع إمكانية إصدار تحذيرات بشأن السفر.

ومثلما انتقلت عدوى "كورونا" بين الأشخاص مما أدى إلى إصابة نحو 600 حالة في الصين، انتشرت أيضاً مخاوف الفيروس بين الأسواق العالمية مع خسائر قوية بالأسهم الآسيوية والأوروبية.

وتستمر الشركات الأمريكية في الكشف عن نتائج أعمالها حيث أبلغت "بروكتر آند جامبل" عن أرباح بأكثر من التوقعات في حين فشلت المبيعات في الوفاء بالتقديرات.

وفي سياق منفصل، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة كما أبقى على برنامج شراء الأصول دون تغيير.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 29052.1 نقطة فاقداً 134 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 3309.6 نقطة، فيما هبط "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 9362.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.635.