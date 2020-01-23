أخبار عاجلة

يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر كورة اون لاين .. الجولة قبل الأخيرة دوري أبطال افريقيا -
انفجار في مبنى صناعي بمدينة هيوستن الأمريكية -
عمان.. احتجاجات على اتفاقية الغاز مع إسرائيل -
وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع -
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية -
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
لافروف: الجيش السوري استعاد مناطق واسعة -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تأسيس أول جمعية للتجارة الإلكترونية بالسعودية

Google+ Print
تأسيس أول جمعية للتجارة الإلكترونية بالسعودية تأسيس أول جمعية للتجارة الإلكترونية بالسعودية

الرياض- مباشر: وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية، أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية، نقلاً عن وكالة الأنباء - واس، اليوم الخميس، إلى تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات.

وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، كما ستشرف عليها منظومة التجارة والاستثمار.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب، إن تأسيس هذه النوع من الجمعيات الأهلية التخصصية بات أمراً ملحا في هذا التوقيت المثالي، حيث تشهد المملكة نموًا في قطاع التجزئة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من قبل القطاع الخاص والتحول في القطاع الحكومي لدعم القطاع".

وأضاف الضراب أن الجمعية ستسهم بدور فعّال وحقيقي لتكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والعام والدفع بعجلة نمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر نشاطاتها المختلفة. 

واعتمدت المملكة العام الماضي، نظام التجارة الإلكترونية، وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، في 9 يوليو/ تموز الماضي، إن نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني، مؤكداً أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمائة بالسنة الواحدة. 

ترشيحات:

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

بعد اعتمادها رسمياً.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

اهتمام عالمي بمنتدى دافوس الاقتصادي.. ومصر والسعودية تمثلان العرب في فعاليات المنتدى

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

???? : بعد اعتمادها رسميا.. نص لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية السعودية

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين