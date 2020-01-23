تأسيس أول جمعية للتجارة الإلكترونية بالسعودية

الرياض- مباشر: وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية، أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن.

وتهدف الجمعية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، اليوم الخميس، إلى تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية.

يُذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات.

وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، كما ستشرف عليها منظومة التجارة والاستثمار.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن الضراب، إن تأسيس هذه النوع من الجمعيات الأهلية التخصصية بات أمراً ملحا في هذا التوقيت المثالي، حيث تشهد المملكة نموًا في قطاع التجزئة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من قبل القطاع الخاص والتحول في القطاع الحكومي لدعم القطاع".

وأضاف الضراب أن الجمعية ستسهم بدور فعّال وحقيقي لتكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص والعام والدفع بعجلة نمو قطاع التجارة الإلكترونية عبر نشاطاتها المختلفة.

واعتمدت المملكة العام الماضي، نظام التجارة الإلكترونية، وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، في 9 يوليو/ تموز الماضي، إن نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني، مؤكداً أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمائة بالسنة الواحدة.

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