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محدث.. النفط يُعمق خسائره لأكثر من 2.5% مع مخاوف الطلب

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محدث.. النفط يُعمق خسائره لأكثر من 2.5% مع مخاوف الطلب محدث.. النفط يُعمق خسائره لأكثر من 2.5% مع مخاوف الطلب

مباشر: عمقت  النفط خسائرها لأكثر من 2.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع بفعل مخاوف تضرر الطلب العالمي على الخام ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وتأثر الذهب الأسود سلباً بفعل مخاوف انتشار فيروس "كورونا" في الصين، حيث أنه قد يؤدي لتقلص الطلب على الخام إذا ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد مخزونات النفط في الولايات المتحدة، فإنها ارتفعت 1.6 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي على عكس المتوقع، بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي والصادرة أمس.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأرقام الرسمية بشأن مخزونات النفط والبنزين في الأسبوع الماضي وكذلك إنتاج الولايات المتحدة من الخام.

وفي نفس السياق، أظهرت بيانات إدارة الجمارك العامة في الصين، والتي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك عالمياً، اليوم أن صادرات البنزين شهدت قفزة بنحو 27 بالمائة خلال عام 2019، لتصل إلى 16.37 مليون طن.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.4 بالمائة مسجلاً 61.72 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.7 بالمائة مسجلاً 55.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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