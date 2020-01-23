الناصر: "2019 مرحلة تاريخية تعني الكثير لأرامكو السعودية"

الرياض – مباشر: تحدث رئيس شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، عن دور الشركة الرائد في تزويد العالم بالطاقة النظيفة والأقل تكلفة لتعزيز الاستدامة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال الناصر، خلال كلمة في المنتدى نشرتها الشركة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "عام 2019 كان مرحلة فارقة وتاريخية تعني الكثير لأرامكو السعودية".

وأضاف الناصر، أن أرامكو تثق بأن التقنية ستمهد الطريق أمام جهودها إما في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد مفيدة وصالحة للاستخدام، وإما أن تمكنها من احتجاز الكربون للتخلص من كميات ثاني أكسيد الكربون وتقليل إنتاج الميثان.

وتابع الناصر: "طاقتنا هي الأنظف وتطابق المعايير البيئية وتلبي توقعات كافة المستفيدين".

وسلط رئيس عملاق النفط السعودي الضوء في المنتدى الاقتصادي العالمي على أهمية المزج بين العلوم والفنون؛ لتحقيق آفاق جديدة من الابداع والابتكار والتقدم للبشرية، مستعرضا تقنيات أرامكو وأفكارها في مجال الثورة الصناعية الرابعة التي تشكل حلولًا مستدامة لمستقبل الطاقة.

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