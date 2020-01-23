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طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأقل من التوقعات

مباشر: ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 211 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بزيادة 6 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستُسجل ارتفاعاً إلى 214 ألف طلب.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الشهر الماضي، فسجل زيادة 3250 طلب لتصل إلى 213.250 ألف طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فهبطت بمقدار 37 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 11 يناير/كانون الثاني عند 1.731 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.4960.

مباشر (اقتصاد)

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