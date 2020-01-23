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اليورو يتراجع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي

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اليورو يتراجع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي اليورو يتراجع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي

مباشر: تراجع اليورو بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي وانتظار مراجعة الاستراتيجية الخاصة بالبنك.

وفي الاجتماع الأول لهذا العام، صوت مجلس المحافظين في المركزي الأوروبي على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي على الودائع عند -0.5 بالمائة، متماشياً مع توقعات السوق.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيتم بدء أول مراجعة لاستراتيجية البنك منذ 2013، ليحدد ما إذا كان هدف التضخم لا يزال مناسبًا.

وتنتظر الأسواق تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بعد الاجتماع، لرصد رؤى البنك حيال الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.09 بالمائة عند مستوى 1.1083 دولار.

في حين تراجع أمام الين الياباني بنسبة 0.4 بالمائة ليصل الى 121.42 ين.

واستقر اليورو أمام الجنيه الإسترليني عند 0.8443 جنيه إسترليني، بينما انخفض مقابل الفرك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 1.0724 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

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