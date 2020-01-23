"سامبا" تطرح سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار

الرياض ـ مباشر: أعلنت مجموعة سامبا المالية، عن انتهائها من طرح سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت "سامبا"، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تم طرح 2.5 ألف سند، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، للسند.

وأشارت إلى أن مدة استحقاق السندات 7 سنوات، بعائد سنوي 2.929 بالمائة، سيتم استردادها، عند تاريخ استحقاقها المجدول.

ونوهت مجموعة سامبا، إلى أنها قد تقوم باسترداد السندات بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.

وبينت أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

كما أكدت أنها ستقوم بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.

وأعلنت مجموعة سامبا المالية، أمس الأربعاء، عن اعتزامها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته 5 مليارات دولار أمريكي.

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