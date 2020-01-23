وزارة البيئة السعودية تُلغي حظر استيراد المواشي الحية من السودان

الرياض – مباشر: رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، اليوم الخميس، الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية السودان.

وأرجعت الوزارة رفع الحظر، وفقا لبيان لها؛ بعد دراسة وتقييم الوضع الصحي الوبائي للمرض هناك، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة والتي تضمن خلو المواشي الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأوضحت الوزارة، أنه تم عقد اجتماع مع الجانب السوداني لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشي الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

وأكدت، أنها تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تضمن خلو الواردات الحيوانية من جميع دول العالم من الأمراض الوبائية؛ بهدف الحد من مخاطر انتقالها إلى المملكة.

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