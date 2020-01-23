السعودية: إصدار 350 ألف تأشيرة سياحية آخر 3 أشهر

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أحمد الخطيب، اليوم الخميس، إن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية في الـ3 أشهر الأخيرة من 2019.

وأضاف الخطيب، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019، وفقا لـ "العربية".

وأوضح الخطيب، أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدا، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وسمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول الذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة، ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شينغن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت المملكة، خلال 2019، نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارتها، بهدف وضع السياحة على رأس قائمة مصادر الدخل الرئيسية في السعودية.

ولفت الخطيب، إلى أن هيئة السياحة تعمل على إعادة صياغة تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما تعمل على تدريب الكوادر بشكل كبير، مؤكدا على إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.

ترشيحات:

وزير الطاقة: السعودية لاعب مسؤول بتأمين إمدادات الطاقة للعالم

وزير الاقتصاد السعودي: ملتزمون بالاستعداد الكامل لرئاسة قمة العشرين

وزير الصناعة السعودي: المملكة تفتتح نحو 70 مصنعاً شهرياً

نائب محافظ "ساما": "السعودية لعقود الإيجار التمويلي" تحفظ حقوق المتعاملين

السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019..وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

الحبوب السعودية تطرح أولى مناقصات 2020 لاستيراد الشعير العلفي

"ساما" تُدشّن شركة جديدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

بالصور.. وزير النقل السعودي يدشن سيارات الأجرة بهويتها الجديدة

وزير سعودي: أرامكو لا تزال تدرس طرح حصة ببورصة عالمية

أرامكو السعودية بقائمة أغلى العلامات التجارية لشركات النفط عالمياً

إنفوجرافيك.. أداء معدل التضخم بالسعودية خلال عام 2019