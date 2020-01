تشفير أقوى لإنترنت الأشياء وفيروس الصين يصل للولايات المتحدة والمزيد

هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

خطط شركات التشفير لتأمين إنترنت الأشياء:

يعتبر (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption هو العنصر الأساسي في تطبيقات المراسلة الآمنة مثل: واتساب و(سيجنال) Signal. حيث يضمن أنه لا يمكن لأي أحد – ولا حتى مطور التطبيقات – الوصول إلى بياناتك أثناء انتقالها عبر الإنترنت. ولكن ماذا لو توفرت نسخة من هذه الحماية في أجهزة إنترنت الأشياء؟

تحاول شركة التشفير السويسرية (Teserakt) فعل ذلك بالضبط. في وقت سابق من هذا الشهر؛ وبالتحديد في مؤتمر Real World Crypto الذي عُقد في نيويورك، قدمت الشركة E4 وهو نوع من عمليات التشفير التي يمكن لمصنعي (أجهزة إنترنت الأشياء) IoT دمجها في خوادمهم.

اليوم يتم تشفير معظم بيانات إنترنت الأشياء في مرحلة ما أثناء انتقالها عبر الويب، ولكن من الصعب الحفاظ على هذه الحماية متسقة طوال الرحلة. ستنفذ E4 معظم هذا العمل وراء الكواليس بحيث يمكن تُشفير جميع البيانات المرسلة بين الأجهزة والشركات المصنعة لها سواء كانت أجهزة التوجيه المنزلية، أو أجهزة استشعار التحكم الصناعي، أو كاميرات الويب.

هل يمكن أن يتحول فيروس كورونا الجديد في الصين إلى وباء عالمي؟

منذ شهر تقريبًا؛ أصيب عشرات الأشخاص بفيروس غامض يتسبب في ظهور أمراض الجهاز التنفسي في مدينة (ووهان) Wuhan الصينية – تم تحديد الفيروس بأنه أحد (فيروسات كورونا) coronavirus – ولقد تسبب حتى الآن في موت تسعة أشخاص، ومرض مئات آخرين، ولكن الأسوأ أنه ظهر في خمس دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

أول حالة ظهرت في الولايات المتحدة كانت في واشنطن وهو شخص سافر مؤخرًا إلى ووهان، ولكنه يقول إنه لم يزور سوق المأكولات البحرية الذي يُعتقد أنه مركز تفشي المرض، وهذا يؤكد أن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

أبلغت السلطات الصينية عن ارتفاع حاد في الحالات المؤكدة – من بضع عشرات إلى حوالي 300 شخص بما في ذلك المزيد من الأشخاص مثل المريض الأمريكي الذي لم يكن له اتصال بالسوق في ووهان – وبحلول يوم الثلاثاء ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 440. ولكن اليوم الأربعاء ستقرر منظمة الصحة العالمية ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ دولية للصحة العامة.

حقيقة سريعة؛ ما يصل إلى 15 مليون أمريكي يتناولون دواء kratom:

هذا هو عدد الأمريكيين الذين يستخدمون الدواء المعروف باسم kratom، والذي يقولون أنه يُحسن المزاج ويقلل الإرهاق، ولكن هنالك الكثير من المشاكل المتعلقة بسلامة هذه المادة بالإضافة إلى كثير من التساؤلات حول فعاليتها، حيث انقسم الخبراء مؤخرًا إلى فريقين حول ما يتعلق بسلامة الدواء.

