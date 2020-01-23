4 دورات تدريبية مجانية لتعلم أساسيات تحسين محركات البحث

يعتبر مجال (تحسين محركات البحث) SEO من أهم مجالات التسويق الرقمي، حيث يساعد المؤسسات والأفراد على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم في نتائج محركات البحث، وبالتالي زيادة عدد الزوار وارتفاع نسبة تحويلهم إلى عملاء.

وبالنظر إلى مستقبل العمل في مجال تحسين محركات البحث نجد أنه يعتبر من المسارات الوظيفية التي تشهد نموًا متزايدًا، ما يشجع الكثيرين على الدخول إليه، ووفقًا لتقرير موقع Conductor فقد شهدت وظائف تحسين محركات البحث في الولايات المتحدة نموًا بنسبة 81% خلال عام 2019 مقارنةً بعام 2018.

هناك الكثير من الشركات الرائدة في تطوير أدوات تحسين محركات البحث وتحليل المنافسين على الإنترنت، وتعد شركة SEMrush واحدة من أهم هذه الشركات، حيث تعمل في هذا المجال منذ عام 2008 وتقوم بتطوير عدة أدوات لمساعدة مديري المواقع ومسؤولي تحسين محركات البحث على أداء عملهم بكفاءة.

وتوفر SEMrush على موقعها عدة دورات مجانية للتدريب على أساسيات تحسين محركات البحث، مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة من الشركة بعد إنهاء دراسة هذه الدورات واجتياز الاختبارات الخاصة بها.

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سنستعرض اليوم بشكل سريع أربعة دورات مجانية متاحة على موقع SEMrush وكذلك الاختبارات الخاصة بها:

ملاحظة هامة: جميع الدورات والاختبارات على هذا الموقع متوفرة باللغة الإنجليزية.

1- الدورة الأولى؛ أساسيات تحسين محركات البحث:

هذه الدورة مقسمة إلى 31 درسًا مدتها الإجمالية 4 ساعات فقط، وتغطى النقاط الأساسية لمجال تحسين محركات البحث SEO، بما يشمل آلية عمل محركات البحث، والمعايير الرئيسية لضبط محتوى صفحات المواقع، وبناء الروابط الخلفية، وغير ذلك الكثير.

بعد انتهائك من دراسة هذه الدورة؛ تستطيع التقدم مباشرة لاجتياز الاختبار الخاص بها والحصول على شهادة مجانية معتمدة من الموقع في حالة نجاحك، ويمكنك الوصول إلى الاختبار من صفحة الاختبارات بالموقع.

يحتوى الاختبار الخاص بهذه الدورة على 20 سؤالًا يجب عليك إجابتها خلال 27 دقيقة، ويُشترط أن تُجيب بشكل صحيح على 70% من الأسئلة حتى تتمكن من الحصول على الشهادة.

2- الدورة الثانية؛ البحث عن الكلمات المفتاحية وتصنيفها:

تحتوي هذه الدورة على 8 دروس مدتها الإجمالية ساعة واحدة فقط، وستتعلم فيها كيفية القيام بإجراء بحث للكلمات المفتاحية الخاصة بمجالك وتصنيفها تمهيدًا لاستخدامها في موقعك، وبعد انتهاء الدورة يمكنك التوجه إلى صفحة الاختبارات للتسجيل في الاختبار الخاص بها، والذي يحتوي على 10 أسئلة يجب عليك حلها خلال 15 دقيقة.

3- الدورة الثالثة؛ إنشاء وإدارة الروابط الخلفية Backlinks:

تحتوي هذه الدورة على 7 دروس بإجمالي ساعة واحدة فقط، وفيها ستتعلم الطرق الصحيحة لإنشاء الروابط الخلفية Backlinks، وستتعرف كذلك على الممارسات الخاطئة لتتجنبها منعًا للإضرار بترتيب ظهور موقعك في نتائج محركات البحث.

ومثلما هو الحال في الدورات السابقة؛ يمكنك التقدم لخوض الاختبار الخاص بهذه الدورة بعد الانتهاء من دراستها، حيث يحتوى الاختبار على 10 أسئلة يجب عليك حلها خلال 15 دقيقة.

4- الدورة الرابعة؛ المهارات التقنية لتحسين محركات البحث:

تعتبر هذه الدورة هي الأطول من حيث المدة وعدد الدروس مقارنة بالدورات الثلاثة السابقة، حيث تحتوى على 35 درسًا مدتها الإجمالية 5 ساعات، وتغطى الكثير من الجوانب التقنية المتقدمة لمجال تحسين محركات البحث.

ولكي تحصل على شهادة معتمدة بعد إنهائك لدراسة هذه الدورة؛ يجب عليك اجتياز الاختبار الخاص بها والذي يضم 34 سؤالًا يجب عليك حلها خلال 40 دقيقة.