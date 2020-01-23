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مبيعات "بروكتر آند جامبل" تفشل في الوفاء بالتوقعات

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مبيعات "بروكتر آند جامبل" تفشل في الوفاء بالتوقعات مبيعات "بروكتر آند جامبل" تفشل في الوفاء بالتوقعات

مباشر: سجلت شركة "بروكتر آند جامبل" أرباحاً تتجاوز توقعات المحللين خلال الربع المالي الثاني من عام 2020، لكن المبيعات أخفقت في الوفاء بالتقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال المنتجات الاستهلاكية والصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 3.72 مليار دولار (1.41 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 3.19 مليار دولار (1.22 دولار لكل سهم) المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2018.

وبالنسبة نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المكررة، فإنه بلغ 1.42 دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.37 دولار.

أما مبيعات الشركة الأمريكية، فصعدت بنحو 5 بالمائة خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الثاني لتصل إلى 18.24 مليار دولار.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل "بروكتر آند جامبل" مبيعات بقيمة 18.42 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019.

وصعدت مبيعات قطاع العناية بالمظهر بنحو 7 بالمائة في الربع الرابع على أساس سنوي في حين ارتفعت مبيعات الرعاية الصحية بنسبة 14 بالمائة.

وعلى أساس إجمالي عام 2019، تراجع صافي أرباح الشركة إلى 3.97 مليار دولار في إجمالي عام 2019 مقابل 9.86 مليار دولار المسجلة في العام السابق له.

وسجلت الشركة صافي إيرادات بقيمة 67.68 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 66.83 مليار دولار.

وبالنظر إلى العام المالي 2020 والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، فإن الشركة رفعت تقديراتها لنمو المبيعات ليتراوح بين 4 إلى 5 بالمائة بدلاً من 3 إلى 5 بالمائة المتوقعة في السابق.

كما قامت بتعديل توقعات نصيب نمو السهم من الأرباح ليتراوح بين 8 إلى 11 بالمائة بدلاً من 5 إلى 10 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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