معدل التضخم في دول الخليج يرتفع 0.8% خلال نوفمبر 2019

مباشر: ارتفع معدل التضخم في دول مجلس تعاون الخليج هامشياً خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي.

وأوضح المركز الإحصائي لدول الخليج، في بيان صادر مؤخراً، أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء السكن- شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8 في المئة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجية، أن مجموعة الثقافة والترفيه حققت ارتفاعًا بنسبة 8.0 في المئة خلال نوفمبر الماضي، كما ارتفعت مجموعة التبغ 2.8 في المئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.9 في المئة.

كما صعدت مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.8 في المئة، والتعليم بـ1.4 في المئة، الصحة 1.3 في المئة، المطاعم والفنادق 1.1 في المئة، والأغذية والمشروبات 0.6 في المئة، خلال نفس الفترة.

في حين انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة النقل 1.2 في المئة خلال شهر نوفمبر، واستقرت أسعار مجموعة الاتصالات عند مستوياتها السابقة.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المئة في شهر نوفمبر 2019، على أساس شهري.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر نوفمبر 2019، فكان نصيب السعودية 0.56 نقطة مئوية، الكويت 0.22 نقطة مئوية، البحرين 0.07 نقطة مئوية.

في المقابل ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بمساهمة سالبة بلغت 0.03 نقطة مئوية، و0.01 نقطة مئوية، على الترتيب، فيما لم تسجل دولة قطر أي مساهمة تذكر في هذ الشهر.

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