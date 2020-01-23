تراجع الأرباح السنوية لـ "سافكو" 15.5%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) تحقيق تراجع في صافي أرباحها خلال العام 2018 بنسبة 15.53 بالمائة.

وبحسب النتائج المالية للشركة نشرت يوم الخميس على "تداول" بلغ صافي الربح نحو 1.468 مليار ريال ، مقابل 1.738 مليار ريال بنهاية عام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح إلى انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.

وأشارت الى أن تخفيض مخصص الزكاة خلال الفترة السابقة نتيجة استلام الشركة ربوط زكوية معدلة لسنوات سابقة حتى العام المالي 2017، حد من أثر هذا الانخفاض.

وعلى مستوى الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2019، فقد سجلت تراجعاً بنسبة 40.50 بالمائة لتصل إلى 338.26 مليون ريال، مقابل 568.53 مليون ريال، فيما تراجعت على أساس ربعي بنسبة 18.33 بالمائة.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

ترشيحات:

"سابك" توقع اتفاقية بيع شركة مملوكة لـ"سافكو"

3 أسباب وراء هبوط أرباح "سافكو" بالربع الثالث

وزير الصناعة السعودي: المملكة تفتتح نحو 70 مصنعاً شهرياً

نائب محافظ "ساما": "السعودية لعقود الإيجار التمويلي" تحفظ حقوق المتعاملين

السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019..وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

الحبوب السعودية تطرح أولى مناقصات 2020 لاستيراد الشعير العلفي

"ساما" تُدشّن شركة جديدة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

بالصور.. وزير النقل السعودي يدشن سيارات الأجرة بهويتها الجديدة